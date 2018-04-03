Агуэро не сыграет с Ливерпулем в Лиге чемпионов. Футбол

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала в Лиге чемпионов против "Ливерпуля" и объявил, что не сможет рассчитывать на Серхио Агуэро. Аргентинец по-прежнему восстанавливается после травмы колена и не попал в группу "горожан" на эту игру.

"Серхио остался в Манчестере. Ему уже намного лучше, но в разговоре с врачами он сообщил, что все еще чувствует небольшой дискомфорт. Наша схема игры идеально подходит для "Ливерпуля". Они хороши, когда атакуют через свободные пространства. Лучший способ победить - это действовать так, как мы это делаем в течение всего сезона. Мы постараемся проявить уважение к "Ливерпулю", но мы также будем стараться показать свою игру", - пообещал испанский специалист.

"Весь сезон Мохаммед Салах создает много моментов, но теперь он реализует их почти все. Три атакующих игрока "Ливерпуля" очень опасны и играют в быстрый футбол. Для наших нападавших главное забить первыми на этом этапе турнира. Мы очень довольны Габриэлем Жезусом, Лероем Сане и Рахимом Стирлингом. Они должны пройти эти игры, чтобы получить опыт и стать лучше. Я не думаю о том, что произойдет, если у нас ничего не получится. Я просто хочу быть собой", - сказал Гвардиола.

Завтра две команды встретятся друг с другом на "Энфилде" в 21:45 по киевскому времени.


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