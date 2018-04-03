Рубин подал жалобу в ФИФА на Александра Сонга, Сонг подал встречный иск. Футбол

Казанский "Рубин" обратился в Комитет по урегулированию споров ФИФА с просьбой о финансовой компенсации за досрочное расторжение контракта с камерунским полузащитником Александром Сонгом.

"Рубин" сообщил, что 30-летний футболист разорвал отношения в одностороннем порядке и без предупреждения. Ранее "Спорт-экспресс" сообщал, что роSSийский клуб требует от камерунца 40 тысяч евро, а также дисквалифицировать игрока и оштрафовать его следующую команду. На данный момент Сонг является свободным агентом.

"Наш клуб считает, что одностороннее расторжение контракта заключается в нарушении условий самого контракта и обычная практика таких дел. У клуба есть основания предъявлять финансовые требования игроку", - официальная позиция "Рубина".

В свою очередь, футболист решил подать встречный иск.

"Мы можем подтвердить, что ФИФА получила иск от игрока Алекса Сонга против казанского "Рубина". Сейчас идет разбирательство, поэтому более подробных комментариев не будет", — говорится в сообщении Международной федерации футбола.

За два сезона в "Рубине" Сонг сыграл 22 матча и забил один мяч. В текущем принял участие всего в шести играх. Экс-игрок сборной Камеруна защищал цвета французской "Бастии", английских "Арсенала", "Чарльтона" и "Вест Хэма", а также испанской "Барселоны".


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