Фиорентина обыграла Удинезе в матче памяти об Астори

"Фиорентина" обыграла на выезде "Удинезе" со счетом 2:0 в матче 27-го тура итальянской Серии А. Встреча должна была состояться месяц назад, но была отложена после того, как утром в гостинице в Удине был найден мертвым капитан "фиолетовых" Давиде Астори.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем игроке итальянской сборной. Первый тайм прошел на равных, но на 29-й минуте гости вышли вперед благодаря точности Жордану Верету. После перерыва "Удинезе" пытался отыграться, но ударам Янко и Ингельсона не хватило точности. А на 71-й минуте нападающий "фиолетовых" Джованни Симеоне забил второй мяч, который решил исход матча.

"Фиорентина" не могла выиграть в Удине с 2009 года, всего раз сыграв вничью при пяти поражениях. Но сегодня "фиалки" пятой победой кряду показали, что они лучше на данный момент. А "Фриули" впервые в своей истории потерпели седьмое поражение кряду и остались на 13-й позиции, и пока не видно, каким образом команда будет выходить из кризиса.

В это же время "Сампдория" обыграла "Аталанту" - 2:1 в важном матче за шестое место, которое даст возможность сыграть в Лиге Европы. Несмотря на то, что хозяева полностью доминировали в первом тайме, в его концовке Джанлука Капрари шокировал бергамцев. После перерыва сумели отыграться благодаря Рафаэлю Толои, однако за шесть минут до конца Дуван Сапата принес три очка "Сампдории". Теперь у трех клубов "Фиорентины", "Аталанты" и "Сампдории" по 47 очков, но на шестом месте "Милан" с 50 очками и завтра "россонери" встретится в миланском дерби с "Интером".

2017-18, Чемпионат Италии

Игровой день : 2018-04-03

"Аталанта" - "Сампдория" 1:2 (0:1)



Голы: Капрари, 43 (0:1); Толои, 67 (1:1); Сапата Д., 84 (1:2)



"Дженоа" - "Кальяри" 2:1 (0:0)



Голы: Лападула, 53 (1:0); Барелла, 62 (пенальти) (1:1); Медейруш, 90 (2:1)



"Удинезе" - "Фиорентина" 0:2 (0:1)



Голы: Верету, 29 (пенальти) (0:1); Симеоне, 71 (0:2)

