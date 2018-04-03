Владелец Олимпиакоса оштрафовал игроков и высказал все, что о них думает. Футбол

Владелец "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис высказал свое негативное отношение к игрокам команды в учебном клубном центре "Ренти", выразив разочарование недавними результатами в чемпионате Греции.

После ничьи с "Левадиакосом" (1:1), "легендарные" теперь занимают третье место в таблице Суперлиги и за четыре тура до конца чемпионата на девять очков отстают от лидера АЕКа. После восьми победных сезонов только чудо может позволить "Олимпиакосу" сохранить греческий титул, что, естественно, разозлило Маринакиса. Под угрозой также участие "красно-белых" в квалификации Лиге чемпионов в следующем сезоне, так как сейчас вторую строчку занимает ПАОК.

"Несмотря на то, что в этом году вы были так плохи, вы все равно могли выиграть чемпионат, но вы его проиграли, не протестуя против фола, когда АЕК забил победный гол в Пирее и во время призрачного пенальти "Панатинаикосу", - возмутился Маринакис. - "Вы даже не пожаловались! Вы будете оштрафованы на 200 тысяч евро за игру против "Панатинаикоса" и еще 200 тысяч за матч с "Левадиакосом". Все эти деньги пойдут в Академию "Олимпиакоса", потому что они любят этот клуб и болельщиков гораздо больше, чем вы".

"С этого момента мы продолжим играть только с нашими игроками U20 и некоторыми из вас. Только те, кто любит клуб, будут играть за "Олимпиакос". Мы хотим немедленно перестроиться на следующий сезон. Игроки из Академии определенно хотят этого больше, и они будут играть на оставшихся матчах", - пообещал рекордсмен по сменам тренеров в европейском футболе. - "У вас есть все, но у вас нет уважения. Вы заботитесь только о своих домах и машинах, а не о клубе. Когда я вернусь в следующий раз, я только хочу увидеть здесь честных парней, тех, кто любит и уважает "Олимпиакос".

В своей яростной речи Маринакис отметил, что игроки должны взять на себя полную ответственность за неудачи "Олимпиакоса": "В этом сезоне у вас было три тренера. Однако, оказывается, вы виноваты, а не менеджеры".

После сердитого монолога Маринакиса игрокам основной команды сообщили, кто будет заканчивать сезон. Ожидается, что к ним присоединятся дублеры из молодежной команды U20. Вадису Одиджа-Офоэ и Себе уже сообщили, что они могут собирать вещи и покинуть "Олимпиакос". Мало вероятно, что Марко Марин, Бьорн Энгелс, Урош Джюрджевич, Фелипе Пардо, Альберто Ботия и Константинос Фортунис также останутся в Пирее в следующем сезоне.