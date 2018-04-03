Хорди Альба: Мы на правильном пути, если хотим сделать требл. Футбол
Защитник "Барселоны" Хорди Альба ответил на вопросы журналистов накануне матча с "Ромой" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы на правильном пути, если хотим сделать требл. Мы в финале Кубка Испании и возглавляем Примеру, но в четвертьфинале Лиги чемпионов много сильных соперников, так что выиграть этот турнир будет трудно. Но мы знаем, какими качествами наделена наша команда.
Для нас действительно было важно как можно чаще в этом сезоне проводить сухие матчи - и в Кубке Испании, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В первом матче с "Ромой" мы попробуем сохранить свои ворота в неприкосновенности еще раз.
Возвращение Бускетса имеет очень большое значение. Когда он владеет мячом, то добавляет нашей игре баланса. На своей позиции это номер 1 в мире.
[О недавней победе Испании над Аргентиной в товарищеской встрече со счетом 6:1] Результат может ввести в заблуждение. Играй мы против них на Чемпионате мира, когда у них были бы все игроки, что отсутствовали, счет вряд ли был бы таким. Месси? Конечно же его отсутствие сказалось на результате. Лионель - такой футболист, что рядом с ним партнеры начинают играть лучше", - цитирует Альбу пресс-служба УЕФА.
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Спорт
03.04.2018 20:02