Хорди Альба: Мы на правильном пути, если хотим сделать требл. Футбол

Защитник "Барселоны" Хорди Альба ответил на вопросы журналистов накануне матча с "Ромой" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы на правильном пути, если хотим сделать требл. Мы в финале Кубка Испании и возглавляем Примеру, но в четвертьфинале Лиги чемпионов много сильных соперников, так что выиграть этот турнир будет трудно. Но мы знаем, какими качествами наделена наша команда.

Для нас действительно было важно как можно чаще в этом сезоне проводить сухие матчи - и в Кубке Испании , и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В первом матче с "Ромой" мы попробуем сохранить свои ворота в неприкосновенности еще раз.

Возвращение Бускетса имеет очень большое значение. Когда он владеет мячом, то добавляет нашей игре баланса. На своей позиции это номер 1 в мире.