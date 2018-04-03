Вальверде: Чтобы одолеть Рому, мы должны показать выдающийся футбол
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопросы журналистов перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с "Ромой".
"Факт, что сейчас апрель, а мы по-прежнему претендуем на победы во всех турнирах, в которых участвуем, многое говорит о таланте моих игроков.
Если вы следили за тем, как "Рома" играла в группе, вряд ли вас удивляет, что они пробились так далеко. Они надежно действуют в обороне и обладают интересными вариантами в атаке. Это очень привлекательное четвертьфинальное противостояние.
Насколько я знаю, статус фаворита ничего не значит. Он не определяет результат противостояния. Все в руках команд. Чтобы одолеть "Рому", мы должны показать выдающийся футбол.
Я очень надеюсь, что на трибунах "Камп Ноу" соберется огромное число болельщиков "Барселоны". Хочется, чтобы они поддерживали и гнали нас вперед так же, как это было в матче с "Челси".
Месси? Лионель - уникум футбольного мира. Это самый уникальный игрок за всю историю футбола", - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.
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Спорт
03.04.2018 20:02