Вальверде: Чтобы одолеть Рому, мы должны показать выдающийся футбол

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде ответил на вопросы журналистов перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с "Ромой".

"Факт, что сейчас апрель, а мы по-прежнему претендуем на победы во всех турнирах, в которых участвуем, многое говорит о таланте моих игроков.

Если вы следили за тем, как "Рома" играла в группе, вряд ли вас удивляет, что они пробились так далеко. Они надежно действуют в обороне и обладают интересными вариантами в атаке. Это очень привлекательное четвертьфинальное противостояние.

Насколько я знаю, статус фаворита ничего не значит. Он не определяет результат противостояния. Все в руках команд. Чтобы одолеть "Рому", мы должны показать выдающийся футбол.

Я очень надеюсь, что на трибунах "Камп Ноу" соберется огромное число болельщиков "Барселоны". Хочется, чтобы они поддерживали и гнали нас вперед так же, как это было в матче с "Челси".