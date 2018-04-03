Лионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. Футбол
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью испанскому изданию As поделился ожиданиями от Чемпионата мира-2018 и заявил, что пока не думает о завершении карьеры.
«Кто фаворит мундиаля - Бразилия, Германия или Испания? Конечно, эти команды – одни из лучших, но есть много других, которые также могут выиграть турнир.
Легких матчей для Аргентины не будет. Единственный способ – идти вперед шаг за шагом, сражаясь и прогрессируя. Надеюсь, что мы сможем насладиться яркими моментами, как на ЧМ-2014 в Бразилии, но верю, что в этот раз финал для нас может быть намного радостнее.
Хотел бы я, чтобы соперником Аргентины по финалу была сборная Испании? Я бы прямо сейчас подписался на это, ведь это означает, что Аргентина будет в финале. Это был бы особый матч для меня. Я долго живу в Испании, у меня тут очень много друзей. Надеюсь, так и случится, а выиграет Аргентина.
Сколько лет я еще буду играть? Это самый сложный вопрос. Я не знаю, но надеюсь, что еще хотя бы несколько. У меня каждый день лишь возрастает желание и энтузиазм. У меня есть еще пару задач в футболе – несколько командных целей, трофеи, голы.
Прямо сейчас я очень хорошо себя чувствую. Не знаю, когда завершу карьеру. Мне еще рано думать об этом, хотя я знаю, что этот день наступит», - рассказал футболист.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
03.04.2018 20:02