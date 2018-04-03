Лионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. Футбол

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью испанскому изданию As поделился ожиданиями от Чемпионата мира-2018 и заявил, что пока не думает о завершении карьеры.

«Кто фаворит мундиаля - Бразилия, Германия или Испания? Конечно, эти команды – одни из лучших, но есть много других, которые также могут выиграть турнир.

Легких матчей для Аргентины не будет. Единственный способ – идти вперед шаг за шагом, сражаясь и прогрессируя. Надеюсь, что мы сможем насладиться яркими моментами, как на ЧМ-2014 в Бразилии, но верю, что в этот раз финал для нас может быть намного радостнее.

Хотел бы я, чтобы соперником Аргентины по финалу была сборная Испании? Я бы прямо сейчас подписался на это, ведь это означает, что Аргентина будет в финале. Это был бы особый матч для меня. Я долго живу в Испании, у меня тут очень много друзей. Надеюсь, так и случится, а выиграет Аргентина.

Сколько лет я еще буду играть? Это самый сложный вопрос. Я не знаю, но надеюсь, что еще хотя бы несколько. У меня каждый день лишь возрастает желание и энтузиазм. У меня есть еще пару задач в футболе – несколько командных целей, трофеи, голы.

Прямо сейчас я очень хорошо себя чувствую. Не знаю, когда завершу карьеру. Мне еще рано думать об этом, хотя я знаю, что этот день наступит», - рассказал футболист.


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