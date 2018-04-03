Буффон: Мне мало просто сыграть в финале Лиги чемпионов

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон - о сегодняшнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

"Реал" подходит к этим матчам как действующий чемпион. Он выиграл два последних розыгрыша, что прежде не удавалось никому. За последние семь лет семь раз играл в полуфинале. Это показательно. Опыт таких матчей дает непоколебимую уверенность в любой точке игры, в любой ситуации. Мы знаем, что в Серии А можем в любой момент изменить ход матча в свою пользу. "Реал" может это в Европе.

Мы должны сыграть так, как умеем. Ничего больше. Разве что немного везения в определенные моменты. Люди забывают о таких вещах после матчей, запоминается лишь результат. Но я помню, как мы три года назад играли с "Реалом" в Турине, и мадридцы после рикошета в штрафной попали в перекладину. Это был один из самых важных и поворотных моментов матча. Если бы мяч влетел в ворота, "Реал" повел бы 2:1. Но матч завершился со счетом 2:1 в нашу пользу. Люди о таком забывают. Я же прекрасно знаю, каково это - пройти дальше или вылететь из-за одной мелочи. Надеюсь, "Ювентусу" повезет в мелочах.

За 14 лет выступлений в ЛЧ я трижды играл в финале. Выход в финал - отличное достижение. Конечно, мне этого мало. Пока играю, всегда ставлю перед собой цель выиграть как можно больше. Когда появляется возможность, шанс или надежда продолжить борьбу в турнире, всегда ставлю цель победить. И у меня еще есть для этого время", - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.


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