Ди Франческо: Знаем силу Барселоны, но не боимся их

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо оценил шансы своей команды победить "Барселону" в поединках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я всегда хочу, чтобы у команды была своя индивидуальность. Идея в том, чтобы не дать сыграть сопернику, навязать ему свою игру – вы должны показать, что хотите доминировать.

Мы счастливы, что уже вышли в четвертьфинал ЛЧ и не собираемся останавливаться. У нас есть некоторые проблемы в Серии А, но в еврокубках мы выдаем отличный сезон.

В матче с "Барселоной" мы должны показать все, на что способны. Если "Рома" поймает свою игру, она может обыграть любого противника.

Мы не смотрим на соперника, отталкиваемся от своих амбиций. Конечно, выходить на матч с "Барселоной" мы будем с уважением. Знаем, насколько сильны каталонцы, но мы их не боимся. Страх в таких матчах плохой помощник", - цитирует тренера официальный ТВ-канал "Ромы".

Добавим, что первый матч 1/4 финала в паре "Барселона" - "Рома" состоится в Испании 4 апреля, а ответный поединок в Риме – 10 апреля.


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