У Украины забрали юношеское первенство Европы по борьбе

Юношеское первенство Европы по борьбе перенесено из Украины в Македонию

Исполком Объединённого мира борьбы (Международная Федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы – UWW) принял решение о переносе юношеского первенства Европы по спортивной борьбе 2018 года из Украины в Македонию. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.

При этом причиной переноса турнира, Исполком UWW указал невозможность предоставления Украиной государственных гарантий допуска на турнир всех европейских делегаций.

Исполком UWW также принял решение о переносе сроков турнира на 14-20 мая. Соревнования пройдут в Скопье (Македония). Первенство Европы станет лицензионным турниром на юношеские Олимпийские игры 2018 года, которые состоятся 6-18 октября в Буэнос-Айресе.