Гандболисток сборной РоSSии U-19 лишили медалей чемпионата Европы из-за допинга

РоSSиянки сдали положительный допинг-тест на мельдоний

Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую молодежную сборную РоSSии серебряных наград чемпионата Европы 2017 года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

19 января EHF дисквалифицировала троих роSSийских гандболисток на 20 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Их допинг-пробы, которые были взяты во время чемпионата Европы, дали положительный результат на мельдоний.

Гандболистки были лишены серебряных медалей турнира. Позднее срок дисквалификации спортсменок был сокращен до трех месяцев.

Кроме того, на Федерацию гандбола РоSSии наложен штраф в размере 20 тыс. евро и условное двухлетнее отстранение от участия в следующих соревнованиях в данной возрастной категории.

Напомним, Чемпионат Европы проходил с 27 июля по 6 августа 2017 года в Словении. РоSSиянки в финале уступили команде Франции со счетом 26:31.

Таким образом, "серебро" турнира должна получить молодежная сборная Дании, "бронзу" - команда Венгрии.