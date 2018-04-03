Радамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футбол
Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао раскритиковал судейство и систему видеопомощи арбитру (VAR) после финального матча Кубка лиги с «ПСЖ» (0:3).
Футболист остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды, а также тем, что судья отменил гол, забитый монегасками. Оба решения были приняты после просмотра видеоповторов.
«Странно, что в обоих случаях, когда судья прибегнул к помощи VAR, оба решения были приняты в пользу «ПСЖ». Иногда, когда смотришь на картинку, ничего неясно. И такие вещи могут убить футбол.
Когда я забивал гол (отмененный из-за офсайда) и в случае с пенальти (который забил «ПСЖ»), судья в сумме потратил минут восемь на принятие решений, но в конце было добавлено всего две минуты. Почему так случилось, нам, естественно, никто не пояснил.
Для всего французского футбола то, что сделал рефери в этом матче, было позором», - заявил Фалькао.
Добавим, что «ПСЖ» второй сезон подряд играл в финале Кубка лиги с «Монако», снова одержав крупную победу (в прошлом году — 4:1).
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03.04.2018 16:44