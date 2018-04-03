Кьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. Футбол

Защитник «Ювентуса» и сборной Итлалии Джорджо Кьеллини накануне матче с «Реалом» в Лиге чемпионов дал интервью испанскому изданию El Mundo.

О Лиге чемпионов

«Обычно есть 4–5 претендентов на кубок Лиги чемпионов, но у «Барселоны» и «Реала» есть что-то большее, и это не только Роналду и Месси. Те, кто встречался с ними, скажут — если дашь «Реалу» шанс забить, они обязательно его используют.

Никогда не знаешь, что лучше — один матч или два, но они оба поединка с «Реалом» будут потрясающими. Проигрывать прошлогодний финал тяжело, но приятно было принять в нем участие. Конкуренция растет, и мы должны проигрывать, чтобы понять, как побеждать. В этом году мы уверены, что можем сделать что-то особенное. Однако испанцы всегда лидируют в этом турнире.

О лучших защитника мира

Нужно учиться у лучших, но не пытаться вытеснить их. У меня никогда не будет такой техники или взрывного характера как у Серхио Рамоса. Он – лучший центральный защитник в мире и знает как играть в важных матчах.

В Испании есть также Пике, которому повезло играть рядом с Пуйолем. Теперь Жерар наладил хорошую связку с Умтити. Вальверде сделал оборону «Барселоны» намного лучше.

Пуйоль был игроком, который шел против привычного стиля «Барселоны», используемого Хави и Иньестой, но он был важным элементом в этом механизме.

О проблемах итальянского футбола

Сборной Италии надо измениться и начать все заново. Нужно развивать молодых футболистов, не теряя собственной идентичности. Итальянцам не надо брать чужие модели — нужно подстроиться под них.