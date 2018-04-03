Кьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. Футбол

Защитник «Ювентуса» и сборной Итлалии Джорджо Кьеллини накануне матче с «Реалом» в Лиге чемпионов дал интервью испанскому изданию El Mundo.

О Лиге чемпионов

«Обычно есть 4–5 претендентов на кубок Лиги чемпионов, но у «Барселоны» и «Реала» есть что-то большее, и это не только Роналду и Месси. Те, кто встречался с ними, скажут — если дашь «Реалу» шанс забить, они обязательно его используют.

Никогда не знаешь, что лучше — один матч или два, но они оба поединка с «Реалом» будут потрясающими. Проигрывать прошлогодний финал тяжело, но приятно было принять в нем участие. Конкуренция растет, и мы должны проигрывать, чтобы понять, как побеждать. В этом году мы уверены, что можем сделать что-то особенное. Однако испанцы всегда лидируют в этом турнире.

О лучших защитника мира

Нужно учиться у лучших, но не пытаться вытеснить их. У меня никогда не будет такой техники или взрывного характера как у Серхио Рамоса. Он – лучший центральный защитник в мире и знает как играть в важных матчах.

В Испании есть также Пике, которому повезло играть рядом с Пуйолем. Теперь Жерар наладил хорошую связку с Умтити. Вальверде сделал оборону «Барселоны» намного лучше.

Пуйоль был игроком, который шел против привычного стиля «Барселоны», используемого Хави и Иньестой, но он был важным элементом в этом механизме.

О проблемах итальянского футбола

Сборной Италии надо измениться и начать все заново. Нужно развивать молодых футболистов, не теряя собственной идентичности. Итальянцам не надо брать чужие модели — нужно подстроиться под них.

На данный момент мы признаем, что Италия слабее Франции, Испании или Германии. В Италии больше нет Тотти, Дель Пьеро, Пирло, Баджо, Индзаги… Надо спросить себя — почему так происходит? Затем нужно снова найти подобных игроков», — сказал Кьеллини.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)  Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)  
Отбор ЧМ-2018 (U-20): Лишь бы за тревогой не загуляла надеждаОтбор ЧМ-2018 (U-20): Лишь бы за тревогой не загуляла надежда
Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назадМузей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
В среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккеюВ среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккею
Наингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. ФутболНаингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Радамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футболРадамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футбол
СМИ: Дентиньо хочет вернуться в Бразилию. ФутболСМИ: Дентиньо хочет вернуться в Бразилию. Футбол
Месси заговорил о завершении карьеры. ФутболМесси заговорил о завершении карьеры. Футбол
Мюллер: после результата с Барселоной понятно, что к чему. ФутболМюллер: после результата с Барселоной понятно, что к чему. Футбол
ФФУ признала виновным в непопадании сборной Украины U-17 на Евро-2018 администратора команды. ФутболФФУ признала виновным в непопадании сборной Украины U-17 на Евро-2018 администратора команды. Футбол
Президент Левадии: Помешать Ткачуку и Дебелко может только форс-мажор. ФутболПрезидент Левадии: Помешать Ткачуку и Дебелко может только форс-мажор. Футбол
Роббен: нам стоит ожидать очень сложную игру. ФутболРоббен: нам стоит ожидать очень сложную игру. Футбол
Мануэль Нойер снова в бутсах. ФутболМануэль Нойер снова в бутсах. Футбол
Манданда не поможет МарселюМанданда не поможет Марселю
Хаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. ФутболХаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости