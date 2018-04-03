Зинедин Зидан: Думаю только о Реале и не хочу размышлять о будущем

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил пресс-конференцию накануне первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Ювентус» Массимилиано Аллегри всегда был силен, и он доказывают это нынешним сезоном. У них совершенная команда. Нам нужно быть очень внимательными с их сильными защитниками и форвардами. Они мощны в каждой линии. Их команда не изменилась со времен прошлогоднего финала, но игра будет совершенно иной. Прошло уже 10 месяцев.

Сезон для нас складывается не так хорошо, как мы ожидали, но пока я доволен, потому что сейчас «Реал» пребывает в хорошей форме и продолжает борьбу за трофеи. Мы всегда стараемся победить, независимо от соперника и того, чего мы добились в прошлом.

Ротация состава? Все игроки «Реала» должны чувствовать свою важность для команды, вне зависимости от того, кто из них выйдет с первых минут в сегодняшнем матче.

Мог бы я однажды возглавить «Ювентус»? Никогда не говори «никогда», но я рад быть там, где я сейчас. Я думаю только о «Реале» и не хочу размышлять о будущем», – приводит слова француза Football Italia.