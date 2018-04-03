СМИ: Дентиньо хочет вернуться в Бразилию. Футбол

Как сообщает Mercado Da Bola, полузащитник «Шахтера» Дентиньо может вернуться в Бразилию. Хавбек недоволен положением дел в «Шахтере» и уговаривает команду отпустить его.

По информации источника, Дентиньо надеется убедить руководство донецкого клуба отдать его в аренду в «Коринтианс». Футболист ранее уже выступал в составе этого бразильского клуба с 2007-го по 2011-й год.

Напомним, что контракт игрока с «Шахтером» действует до лета 2021 года. В текущем сезоне бразильский полузащитник провел 28 матчей в составе горняков, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Добавим, что Дентиньо не единственный бразилец, который может покинуть «Шахтер» этим летом. Ранее стало известно, что Фред намерен перейти в один из топ-клубов АПЛ, а у Бернарда, Веллингтона Нема и Алана Патрика заканчиваются контракты.


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