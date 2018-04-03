Месси заговорил о завершении карьеры. Футбол

Лионель Месси рассказал, что пока не собирается "вешать бутсы на гвоздь"

Нападающий каталонской "Барселоны" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что пока не готов рассуждать об окончании профессиональной карьеры.

"Это самый сложный вопрос. Я и правда не знаю, сколько мне еще осталось, но надеюсь, что много! С каждым днем желание и энтузиазм только растут. У меня все еще есть цели, которые я хочу выполнить. Больше трофеев, больше голов... Сейчас я чувствую себя очень хорошо и не собираюсь бросать футбол. Может, пока об этом думать слишком рано, но однажды этот день наступит", – отметил Лионель.

Отметим, Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.

Воспитанник футбольной академии "Барселоны", аргентинец вместе с "блаугранос" выиграл восемь титулов чемпиона Испании и четыре Лиги Чемпионов. С национальной сборной выиграл Олимпийские игры-2008 в Пекине. Единственный в мире 4-кратный обладатель "Золотого мяча ФИФА".

Единственная вершина, которая, пока, не покорилась 30-летнему футболисту - это Чемпионат мира.