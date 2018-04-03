Клопп: Чувствую ответственность за отсутствие трофеев у Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» поделился мнением о своей работе в английской команде.

Напомним, что немецкий специалист возглавляет «красных» с октября 2015 года и пока не выиграл с клубом ни одного трофея.

«Знаю, что общее отношение руководства команды ко мне довольно положительное, но не уверен, что так думают обо мне и болельщики «Ливерпуля». Хотя это меня не сильно беспокоит, на самом деле.

Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы «Ливерпуль» добился успеха. Впрочем, как и вся остальная команда. Здесь я не случайно, это было осознанным решением. Я был осведомлён об уникальной атмосфере, царящей в клубе, и всё это было мне хорошо знакомо. История «Ливерпуля» очень схожа с моей. Она была сложной, но крайне успешной.

Сегодня я здесь и собираюсь привести свой клуб к новым свершениям. Поэтому болельщики должны понимать, что я чувствую свою ответственность за долгое отсутствие у команды трофеев», — приводит слова наставника «Ливерпуля» официальный сайт УЕФА.


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