Клопп: Чувствую ответственность за отсутствие трофеев у Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» поделился мнением о своей работе в английской команде.

Напомним, что немецкий специалист возглавляет «красных» с октября 2015 года и пока не выиграл с клубом ни одного трофея.

«Знаю, что общее отношение руководства команды ко мне довольно положительное, но не уверен, что так думают обо мне и болельщики «Ливерпуля». Хотя это меня не сильно беспокоит, на самом деле.

Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы «Ливерпуль» добился успеха. Впрочем, как и вся остальная команда. Здесь я не случайно, это было осознанным решением. Я был осведомлён об уникальной атмосфере, царящей в клубе, и всё это было мне хорошо знакомо. История «Ливерпуля» очень схожа с моей. Она была сложной, но крайне успешной.