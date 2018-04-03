Де Брюйне: Чем скорее Сити оформит чемпионство, тем лучше

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне оценил свои выступления в нынешнем сезоне, а также выразил мнение по поводу сравнения себя с хавбеком «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Выиграть титул в матче с «МЮ» было бы чем-то особенным. Если мы одержим победу в этом поединке, для фанатов это будет нечто необычайное. Это будет замечательное, историческое событие.

Чем скорее мы оформим чемпионство, тем лучше. Тогда сможем сконцентрироваться на других играх. Впереди у нас тяжёлый календарь: мы сыграем с «Ливерпулем», «МЮ», вновь с «Ливерпулем» и затем с «Тоттенхэмом». Впечатляюще, не так ли?

Меня сравнивают с Мохаммедом Салахом? Вы не можете сравнивать нас – это невозможно. Как выбирают игроков? У каждого свое мнение. Это зависит от того, что люди ищут в игроке. У Салаха фантастическая серия из забитых голов, и он играет очень хорошо. В этом сезоне он был невероятным. Как нас сравнивать? По статистике? Я больше играю в защите, а он в атаке. Не представляю, как нас сравнить. Он выдающийся, его рекорды говорят сами за себя.

Награда лучшему игроку Премьер-лиги? Думаю, это было бы здорово для меня и для команды. Мне кажется, я заслуживаю эту награду, потому что был стабилен в этом сезоне. Честно говоря, я не ожидал, что буду настолько хорош. Не было ни одного матча, в котором мой уровень вызывал бы вопросы, так что я доволен», — цитирует Де Брюйне Goal.