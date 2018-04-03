У Спаллетти будет новый контракт с Интером, но при одном условии

Как утверждает Gazzetta dello Sport, тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти получит новый контракт, если сможет сохранить "нерадзурри" в первой четверке Серии A, дающей право сыграть в Лиге чемпионов.

59-летний итальянский специалист возглавил миланский гранд в июне прошлого года, подписав двухлетний контракт. Впрочем, предыдущий наставник Стефано Пиоли в 2016 также подписывал соглашение на два года, однако был уволен после окончания чемпионата, когда не сумел пробиться в еврокубки.

Китайские владельцы итальянского клуба хотят, чтобы "Интер" любой ценой играл в Лиге чемпионов в следующем сезоне, и выполнение этой задачи принесет Лучано Спаллетти новый контракт на улучшенных условиях до 2021 года.

Кроме этого, китайские инвесторы готовы вложить большие средства для увеличения конкуренции в команде.


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