Официально: Бьорндален завершил карьеру

Знаменитый норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении своей спортивной карьеры. Об этом 44-летний восьмикратный олимпийский чемпион заявил сегодня на специально созванной пресс-конференции.

Бьерндален завоевал 13 наград пяти Олимпиад, в том числе восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. В его активе также 20 золотых медалей чемпионатов мира. Бьёрндален шесть раз побеждал в общем зачете Кубка мира.

Ранее супруга норвежца, не менее знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заявила, что Олимпийские игры в Пхенчхане для нее, скорее всего, станут последними в карьере. Напомним, что в Южной Корее 31-летняя спортсменка завоевала "серебро" в масс-старте.