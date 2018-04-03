ФФУ признала виновным в непопадании сборной Украины U-17 на Евро-2018 администратора команды. Футбол

Анатолий Кудя выступил в роли стрелочника

В засчитанном техническом поражении (0:3) сборной Украины U-17 матча квалификации ЧЕ-2018 со сверстниками из Сербии, Федерация футбола Украины обвинила администратора команды Анатолия Кудя.

В свою очередь, Кудя не признает своей вины, и считает, что он выступил в роли стрелочника.

В мои функциональные обязанности входит: организация питания футболистов, проверка формы, мячей, инвентаря, транспорта. Раздача перед игрой и сбор после игры экипировки, стирка. Это никак не сопоставимо с контролем карточек. Я никакого отношения к этому не имею, только слышал. Не знаю, почему меня обвинили в этом. У меня просто слов нет, по тому, что сделали по отношению ко мне! Я все эти годы верой и правдой служил футболу, у меня нет ни одного взыскания, только поощрения. В итоге меня выкинули, даже не знаю, за что.

Мне не хотелось бы кого-то обвинять из наших руководителей, люди, наверное, сами знают, кто виноват. А я стрелочник, которого освободили очень быстро, ничего не объясняя. Я шокирован и надеюсь, что руководство ФФУ, все-таки, разберется, честно отнесется и сделает выводы по степени моей «вины», – заявил Кудя.

Напомним, сборной Украины U-17 было засчитано техническое поражение в игре отбора на Евро-2018 против сборной Сербии U-17, за то, что за нашу команду на поле вышли Николай Ярош и Роман Бодня, которые были дисквалифицированы на этот поединок из-за перебора желтых карточек.

Несмотря на то, что сборная Украины победила в том матче 2:1, за счет технического поражения на Евро-2018 отправится сборная Сербии.