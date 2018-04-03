Роббен: нам стоит ожидать очень сложную игру. Футбол
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов с "Севильей".
"Чтобы сделать еще один шаг в следующий раунд, мы должны показать топ-игру", - подчеркнул Арьен Роббен, игравший против "Севильи" в составе мадридского "Реала". "Это будет жаркий матч. На своем стадионе они всегда очень сильны. Там будет очень жаркая атмосфера, нам стоит ожидать очень сложную игру. Мы должны быть на топ-уровне", - сказал голландец, слова которого приводит официальный сайт клуба.
В противостоянии с "Севильей" Хайнкес может рассчитывать практически на всех своих игроков. В Испанию полетела команда из 21 футболиста. Только Мануэль Нойер и Кингсли Коман не смогут сыграть. Артуро Видаль и Хуан Бернат, пропустившие матч против Дортмунда в субботу, в воскресенье снова тренировались вместе с командой и готовы сыграть в адском котле Севильи. То же самое касается и Арьена Роббена, оправившегося после небольших проблем, возникших перед началом перерыва на матчи сборных.
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03.04.2018 16:12