Роббен: нам стоит ожидать очень сложную игру. Футбол

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов с "Севильей".

"Чтобы сделать еще один шаг в следующий раунд, мы должны показать топ-игру", - подчеркнул Арьен Роббен, игравший против "Севильи" в составе мадридского "Реала". "Это будет жаркий матч. На своем стадионе они всегда очень сильны. Там будет очень жаркая атмосфера, нам стоит ожидать очень сложную игру. Мы должны быть на топ-уровне", - сказал голландец, слова которого приводит официальный сайт клуба.