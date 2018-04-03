Аллегри: для нас это настоящий гала-вечер

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий домашний матч 1/4-финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Мы сыграем против фаворитов Лиги чемпионов - победа над ними будет огромным достижением, - приводит слова итальянского специалиста официальный сайт УЕФА . - Для нас это настоящий гала-вечер, а наши болельщики должны гордиться командой, дважды за последние три года игравшей в финале турнира. Нам нужна их поддержка. Я смотрел финал в Кардиффе несколько раз. По сравнению с прошлым сезоном мы стали лучше справляться с трудными периодами в матчах".