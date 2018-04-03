Румменигге: соперника ни в коем случае нельзя недооценивать

Премьера для "Баварии" в Лиге чемпионов - 229 матчей уже провели мюнхенцы в главном европейском клубном турнире, но еще ни разу не играли в Севилье, отмечает клубная пресс-служба. Сегодня "Бавария" в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов сыграет в гостях у испанского топ-клуба. Ответный матч состоится уже на следующей неделе на "Альянц Арене".

"Это будет очень, очень сложная игра. Завтра и на следующей неделе нам понадобится два хороших матча, чтобы выйти в полуфинал. Это наша цель, и мы понимаем, что будет сложно", - сказал председатель правления Карл-Хайнц Румменигге. "Нам будет противостоять соперник, которого ни в коем случае нельзя недооценивать. Мы знаем, что нас ждет", - подчеркнул Румменигге.


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