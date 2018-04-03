Подтверждена дата боя Мэнни Пакьяо

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проведет очередной бой в середине июля, сообщил промоутер бойца, директор компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя.

"Договоренность достигнута, документы подписаны. С гордостью объявляю, что чемпион WBA Лукас Матиссе будет защищать титул в бою с Мэнни Пакьяо в Куала-Лумпуре в субботу, 14 июля", - написал Оскар в своем твиттере.

Последний свой бой Пакьяо, напомним, провел против австралийца Джеффа Хорна еще 2 июля прошлого года и в том поединке он проиграл по очкам. Всего 39-летний ПакМэн одержал на профи-ринге 59 побед при семи поражениях и двух ничьих.

В активе же 35-летнего Лукаса Матиссе 39 побед, из которых 36 - нокаутом, при четырех поражениях.


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