Зидан: вообще не думаем о финале в Кардиффе

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий выездной матч 1/4-финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".

"Это важный матч для обеих команд, - резюмировал Зидан, которого цитирует официальный сайт УЕФА . - Мы приехали показать хорошую игру, но финал в Кардиффе уже никак не касается завтрашней встречи. Мы о нем вообще не думаем. Считаю, у "Ювентуса" и "Реала" схожий менталитет. Я понял это еще по ходу игровой карьеры, ведь выступал за обе команды. "Ювентус" очень сильно играет уже многие годы. Это очень сбалансированная команда".