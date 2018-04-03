Зидан: вообще не думаем о финале в Кардиффе
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий выездной матч 1/4-финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
"Это важный матч для обеих команд, - резюмировал Зидан, которого цитирует официальный сайт УЕФА. - Мы приехали показать хорошую игру, но финал в Кардиффе уже никак не касается завтрашней встречи. Мы о нем вообще не думаем. Считаю, у "Ювентуса" и "Реала" схожий менталитет. Я понял это еще по ходу игровой карьеры, ведь выступал за обе команды. "Ювентус" очень сильно играет уже многие годы. Это очень сбалансированная команда".
Напомним, что в нынешнем сезоне "Реал" стал победителем Клубного чемпионата мира, однако довольно рано завершил выступления в Кубке Испании и практически лишился шансов на завоевание чемпионского титула. Последний шанс спасти сезон - снова выиграть Лигу чемпионов...
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03.04.2018 16:09