НБА: Оладипо и Лиллард названы игроками недели
Разыгрывающий защитник "Индианы" Виктор Оладипо признан лучшим игроком 24-й недели НБА в Восточной конференции, а его коллега по амплуа Дамиан Лиллард из "Портленда", соответственно, в Западной. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.
Отмечается, что "Индиана" с Оладипо в составе выиграла все три своих встречи. Средние показатели Виктора за матч – 26 очков и 6,7 передачи. Что касается Лилларда, то он принял участие в трех матчах "Портленда" из четырех и в среднем набирал 28,3 очка, отдавал 8,7 передачи и совершал 6,3 подбора.
Напомним, что "Хьюстон Рокетс" досрочно впервые стал победителем регулярного чемпионата НБА в сезоне-2017/18. "Хьюстон", одержавший 62 победы в 76 матчах, стал недосягаемым для соперников после того, как "Торонто", в активе которого 55 побед, на на выезде проиграл "Бостон Селтикс" (99:110). "Хьюстон", основанный в 1967 году как "Сан-Диего Рокетс", впервые в истории выиграл "регулярку". При этом клуб дважды становился чемпионом - в 1994 и 1995 годах.
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03.04.2018 16:08