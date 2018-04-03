НБА: Оладипо и Лиллард названы игроками недели

Разыгрывающий защитник "Индианы" Виктор Оладипо признан лучшим игроком 24-й недели НБА в Восточной конференции, а его коллега по амплуа Дамиан Лиллард из "Портленда", соответственно, в Западной. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

Отмечается, что "Индиана" с Оладипо в составе выиграла все три своих встречи. Средние показатели Виктора за матч – 26 очков и 6,7 передачи. Что касается Лилларда, то он принял участие в трех матчах "Портленда" из четырех и в среднем набирал 28,3 очка, отдавал 8,7 передачи и совершал 6,3 подбора.