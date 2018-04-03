Монтелла: на таком уровне мозг управляет ногами
Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящий домашний матч 1/4-финала Лиги чемпионов против "Баварии".
"Когда ты играешь на самом высоком уровне сразу в трех турнирах, как мы, приходится тратить много сил - как физических, так и психологических, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА. - Но я даже рад, что мы оказались в такой ситуации. Мы еще не привыкли играть большие матчи через каждые три дня, хотя должны. Физическая готовность наших игроков меня ничуть не беспокоит. С мотивацией тоже все в порядке. На таком уровне мозг управляет ногами, и не важно, уставшие они или нет.
"Бавария" любит играть с мячом и забивает множество голов. Мы должны заставить ее играть по-другому. Нападающие? Луис Муриэль заметно вырос за последние сезоны, но его игра в чужой штрафной еще требует доработки".
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