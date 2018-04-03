НХЛ: Овечкин помогает Вашингтону победить, Дадонов и Флорида сохраняют шансы на плей-офф

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-04-03. Результаты всех матчей

"Торонто" - "Баффало" - 2:5 (1:0, 3:1, 1:1)

Игроки "Торонто" повторили клубный рекорд по набранным за сезон очкам (103), обыграв "Баффало". Дублями в составе "Кленовых листьев" отметились Остон Мэттьюс и Уильям Нюландер. Еще одну шайбу в ворота аутсайдера лиги отправил Андреас Джонссон.

"Флорида" - "Каролина" - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Гол защитника "Пантерс" Алекса Петровича в третьем периоде стал победным для "Флориды" в поединке с "Каролиной". "Флорида" все еще сохраняет маленькие шансы на выход в плей-офф, в то время как "Каролина" их лишилась полностью. Свою 27-ю шайбу в сезоне в ворота соперников отправил Евгений Дадонов. Еще одна шайба на счету Маккензи Уигара.

"Оттава" - "Виннипег" - 5:6 (1:3, 2:2, 2:1)

Дубль Блэйка Уиллера помог "Виннипегу" обыграть "Оттаву". "Джетс" все еще претендуют на первое место в Центральном дивизионе, которое занимает "Нэшвилл", чтобы улучшить шансы в плей-офф. По шайбе в ворота "Сенаторс" отправили Эндрю Копп, Джош Моррисси, Брэндон Танев и Маттье Перро. По две шайбы в составе "Оттавы" забросили Томас Шабо и Мэтт Дюшен.

"Сент-Луис" - "Вашингтон" - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

"Сент-Луис" не смог вернуться в зону плей-офф Западной конференции, уступив дома "Вашингтону". Третье поражение "Блюз" кряду позволило "Колорадо" переместиться на место, обеспечивающее вторым уайлд-картом. Свою 46-ю шайбу в сезоне забросил Александр Овечкин, гол и передача на счету Никласа Бэкстрема. По шайбе в ворота "Сент-Луиса" отправили Алекс Шиассон и Андре Бураковски. В то же время голкипер "Кэпиталз" Брэйден Холтби отразил за матч 34 броска по воротам.

"Миннесота" - "Эдмонтон" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

"Миннесота" оказалась в шаге от выхода в плей-офф после победы над "Эдмонтоном". Голкипер "Уайлд" Деван Дубник отразил за матч 22 броска по воротам, сделав 5-й в сезоне шатаут в 400-м по счету матче в НХЛ . Дублем в матче отметился Зак Паризе. Еще одна шайба на счету Джоэля Эрикссона Эка.

"Лос-Анджелес" - "Колорадо" - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

"Кингз" поднялись на третье место в Тихоокеанском дивизионе после победы над "Колорадо", который пока не уступил свое место в плей-офф проигравшему "Сент-Луису". Торри Митчелл, Дастин Браун и Кайл Клиффорд отличились в составе "Лос-Анджелеса". Единственную шайбу в составе "Эвеланш" забросил Александр Керфут.