Ничья Янг Бойз с Базелем приближает мальчиков к чемпионству

"Янг Бойз" еще на шаг приблизился к первому чемпионскому трофею с 1986 года, сыграв вничью с гегемоном последних восьми сезонов "Базелем" - 2:2. За девять туров до окончания чемпионата "Юные мальчики" на 16 очков опережают "красно-синих", у которых в запасе отложенная игра с "Цюрихом".

Гийом Оаро на 24-й минуте вывел "желто-черных" вперед, однако на экваторе матча Таулант Джака (39) и Марек Сухи (47) сделали полный оборот. И все же к радости 31 тысячи болельщиков "Янг Бойза" на стадионе Кристиан Фасснахт (56) вновь восстановил паритет.

Австрийский тренер Ади Хюттер, который пришел в "Янг Бойз" сентябре 2015 года после двух вторых мест создал команду, которая должна закончить восьмилетнее правление "Базеля". Его статистика с YB впечатляют: 92 игры, 191 очко, 203 забитых мяча.

Надежды "Санкт-Галлена" на зону Лиги чемпионов резко уменьшил "Люцерн", который своей восьмиматчевой беспроигрышной серией готов поспорить за тройку.

2017-18, Чемпионат Швейцарии

Игровой день : 2018-04-02

"Янг Бойз" - "Базель" 2:2 (1:1)



"Лозанна" - "Лугано" 2:1 (1:1)



"Люцерн" - "Санкт-Галлен" 3:1 (3:0)

