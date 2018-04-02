Дни Оскара Гарсии в Олимпиакосе сочтены

Короткое прибывание Оскара Гарсии в Пирее подходит к концу, и по сообщениям местных СМИ, испанский тренер покинет "Олимпиакос" в ближайшем будущем.

44-летний испанец возглавил греческого гранда в январе, заменив временного менеджера Такиса Лемониса, когда "Олимпиакос" занимал первое место в Суперлиге. Все пошло не так для Гарсиа, поскольку пирейцы растеряли очки в решающих матчах, и теперь находятся вне зоны Лиги чемпионов, отставая от лидирующего АЕКа за четыре тура до финиша на девять очков. Хотя из-за апелляции пока еще официально не вступил в силу трехочковый штраф из-за проблем с болельщиками в проигранном матче с АЕКом - 1:2 в Пирее.

Владелец "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис, печально известный рекордсмен по беспощадно меняющимся тренерам, планирует летом провести массовую чистку после катастрофического сезона. Первоначально Гарсия был в планах Маринакиса, но последние результаты резко изменили его мнение. Сначала была неутешительная домашняя ничья в дерби с вечными соперниками "Панатинаикосом", а последней каплей оказалась ничья с "Левадиакосом", которая может стоить Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Увольнение Гарсии может произойти в ближайшие часы / дни. Если Гарсию уволят до окончания чемпионата, то Христос Контис, вероятно, закончит сезон.

Уже есть варианты на замену Гарсии. Главный кандидат - Мичел Гонсалес, который тренировал "Олимпиакос" с 2013 по 2015 год, и в настоящее время является безработным. Популярный среди поклонников "Легенды", 55-летний специалист не скрывал своего желания вернуться в Пирей, и поработать с "Олимпиакосом" во второй раз.

Другие варианты - 47-летний португалец Педро Мартинш и 48-летний наставник "Црвены Звезды" Владан Милоевич. Ожидается, что в ближайшее время появится дополнительная информация, связанная с тренерской ситуацией в "Олимпиакосе".


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