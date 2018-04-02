Мануэль Нойер снова в бутсах. Футбол

Пока большая часть "баварцев" отправилась в Севилью на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, Мануэль Нойер в понедельник сделал еще один шаг на пути к возвращению в строй, сообщает клубная пресс-служба. С широкой улыбкой на губах капитан мюнхенцев впервые за долгое время провел беговую тренировку в бутсах.

На днях, напомним, сообщалось, что возвращение Мануэля Нойера в большой футбол все ближе. Если реабилитация будет проходить как запланировано, "то можно приступать к тренировкам на газоне", - сказал капитан "Баварии" в интервью клубному каналу. Нойер считает вполне "реалистичным свое участие в матчах в этом сезоне", отметив, что "точный срок окончательного возвращения назвать сложно".

Нойер выбыл из строя в сентябре из-за трещины в плюсневой кости. Сейчас он каждый день по шесть часов работает на Зэбенерштрассе по восстановительной программе. Голкипер, которому в грядущий вторник исполнится 32 года, выполнил терапевтические и реабилитационные упражнения. "Программа очень напряженная, на лимите моих возможностей."