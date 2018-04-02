Энтони Джошуа: По стопам Льюиса и Кличко

Легендарные супертяжеловесы Леннокс Льюис и Владимир Кличко, наверное, не стали бы столь легендарными, если бы продолжали боксировать в таком стиле, как в начале своих карьер. Тогда и Леннокс, и Владимир были довольно агрессивными бойцами, для которых главное было "вынести" своего соперника в зрелищном стиле. Но при таком ведении боя Льюис и Кличко пропускали удары соперников, результатом чего стали шокирущие поражения, остановившие первое чемпионство каждого из этих бойцов - Леннокс Льюис был нокаутирован Оливером Макколлом, а Владимир Кличко - Корри Сандерсом. Оба проиграли во втором раунде. Оба вернулись, проанализировали свои ошибки и с помощью великого тренера Эмануэля Стюарда стали доминируещей силой в дивизионе.

Энтони Джошуа тоже начинал свою карьеру как крайне агрессивный боксер, пытающийся смести всех и вся на своем пути. Но после боя с Владимиром Кличко, в котором Энтони был поставлен на грань поражения, он изменился. Мы видим с ним сейчас ту трансформацию, которую мы наблюдали у Льюиса и Кличко после того, как они начали работать с Эмануэлем Стюардом - Джошуа становится крайне прагматичным боксером, главная цель которого - одержать победу, получив при этом как можно меньший урон самому. То, что мы увидели в бою Джошуа с Джозефом Паркером, мы уже много раз видели в боях Леннокса Льюиса и Владимира Кличко. Вспомните бои Льюиса с Мавровичем, Туа, Холифилдом и даже постаревшим Тайсоном - там Леннокс рисковал минимально. Бои с Мавровичем и Туа многие считают одними из самых скучных чемпионских боев в истории бокса, а в поединке с изрядно "заржавевшим" Тайсоном Стюард просто кричал на Льюиса в углу: "Перед тобой труп, а ты не собираешься его нокаутировать!" То же самое мы могли наблюдать и в исполнении Владимира Кличко в бою с Эди Чемберсом, которого Владимир нокаутировал только после взбучки Стюарда в перерыве между 11-м и 12-м раундами, и в поединках с Султаном Ибрагимовым, Дэвидом Хэем и Александром Поветкиным, каждый из которых также не отличался зрелищностью.

Конечно, и Льюис (чаще), и Кличко (реже) могли подарить болельщикам и зрелищные бои, но случалось это в том случае, когда: а) их оппонент вел бой очень агрессивно (примеры: Бриггс у Льюиса и Пулев у Кличко); б) когда разница в классе была столь большой, что, кроме аннигиляции соперника, других вариантов и не просматривалось (примеры: Грант у Льюиса и Остин у Кличко). Так что и Энтони мы еще точно увидим в зрелищных боях, но в целом курс, взятый Джошуа и его командой, понятен - это прагматичное доминирование, когда во главу угла ставится результат, а не зрелищность.