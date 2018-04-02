Хаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. Футбол

Бывший полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо прокомментировал предстоящий матч мюнхенцев в Лиге чемпионов против "Севильи".

"Я считаю, что "Бавария" в этом противостоянии фаворит, но это ничего не значит, - приводит слова Алонсо клубная пресс-служба. - Команда должна на поле показать, что является фаворитом. В данный момент "Бавария" выглядит очень хорошо, у меня хорошее предчувствие. Но будет непросто. В составе "Севильи" играют хорошие футболисты, болельщики там очень страстные. Для них это будет шанс выйти в полуфинал. В четвертьфинале может произойти все, что угодно".

"Севилья" вышла в плей-офф со второго места, уступив первенство "Ливерпулю", но опередив московский ЦСКА и "Марибор". В 1/8-й команда Винченцо Монтеллы выбила из борьбы грозный "Манчестер Юнайтед".


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