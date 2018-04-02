В Киеве состоится чемпионский боксерский поединок по версии WBA

Украинец Артем Далакян проведет первую защиту пояса в Киеве

В Киеве состоится чемпионский боксерский поединок по версии WBA

Промоутерской компании Union Boxing Promotion, которая представляет интересы чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинца Артема Далакяна (16-0, 11 КО), удалось в ходе переговоров договориться, что бой против обязательного претендента тайца Йодмонгкола Вор Саенгтепа (50-3, 35 КО), ныне известного как Сиричаи Тайена, будет проходить в украинской столице.

Бой состоится 17 июня под открытым небом на вертолетной площадке в киевском КВЦ "Парковый". Помимо чемпионского боя в рамках вечера бокса от Union Boxing Promotion, также пройдут рейтинговые поединки.

Отметим, это будет первая защита титула Делакяном.

Напомним, победив в ночь с 24 на 25 февраля в США Брайана Вилория, украинец стал 11-м чемпионом мира по боксу среди профессионалов в истории нашей страны, и попал в компанию Александра Усика и Василия Ломаченко, став третьим действующим чемпионом мира по боксу из Украины.


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