В Киеве состоится чемпионский боксерский поединок по версии WBA

Украинец Артем Далакян проведет первую защиту пояса в Киеве

Промоутерской компании Union Boxing Promotion, которая представляет интересы чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинца Артема Далакяна (16-0, 11 КО), удалось в ходе переговоров договориться, что бой против обязательного претендента тайца Йодмонгкола Вор Саенгтепа (50-3, 35 КО), ныне известного как Сиричаи Тайена, будет проходить в украинской столице.

Бой состоится 17 июня под открытым небом на вертолетной площадке в киевском КВЦ "Парковый". Помимо чемпионского боя в рамках вечера бокса от Union Boxing Promotion, также пройдут рейтинговые поединки.

Отметим, это будет первая защита титула Делакяном.