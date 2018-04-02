Юрген Клопп: против Ман Сити нельзя просто защищаться. Футбол

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о противостоянии с "Сити" в Лиге чемпионов в комментарии официальному сайту УЕФА .

"Все, кто видел наши два матча в этом чемпионате Англии, матчи между "Сити" и "Ливерпулем" после назначения Пепа и даже матчи до его прихода, понимают, что это будет захватывающее противостояние. Таким и должен быть футбол.

Главной целью, вероятно, будет не столько результат, сколько стремление принять больше правильных решений, чем соперник. Против "Ман Сити" нельзя просто защищаться и надеяться, что они не забьют. Они слишком хороши.

Наша игра в атаке, наш высокий прессинг доставляют (соперникам) проблемы. Если у нас будет получаться, "Сити" столкнется с трудностями. Думаю, за этими играми будет наблюдать много тренеров по всему миру. Чтобы найти решение, как эффективно играть в обороне и при этом быть опасными в атаке против топ-команд вроде "Барселоны" и "Ман Сити". Будет интересно. Нет гарантий, что это сработает. В итоге все решают парни на поле".