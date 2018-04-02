Хозяева Формулы 1 готовы кардинально изменить формат уик-энда

Новые владельцы Формулы 1 из Liberty Media обеспокоены нынешним средним возрастом болельщиков Формулы 1

Хозяева Формулы 1 готовы кардинально изменить формат уик-энда

Новые владельцы Формулы 1 из Liberty Media обеспокоены тем, что средний возраст болельщиков Формулы 1 достаточно велик.

По информации немецкого Auto Motor und Sport, они готовятся предложить командам новый формат уик-энда, способный привлечь более молодую аудиторию.

По проекту, уик-энд будет начинаться в пятницу со свободного доступа болельщиков на пит-лейн, что, по мнению Liberty Media, должно повысит интерес к Королевским гонкам. Также в пятницу пройдут два часовых свободных заезда.

В субботу утро начнётся с квалификации, которая продолжится короткой 100-километровой спринтерской гонкой – без ограничений по топливу и резине, так что пилоты смогут атаковать от старта до финиша. Результаты субботней гонки и определят расстановку гонщиков на стартовом поле воскресного Гран При, который пройдёт в привычном формате.

В Liberty Media рассчитывают за счёт изменений, в основном, субботних, привлечь внимание молодой аудитории, для которой обычный двухчасовой формат Гран При кажется слишком продолжительным.


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