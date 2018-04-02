Чеснаков: решили ничего не подписывать, пока не выплатят долги. Футбол

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков в эфире программы "Великий футбол" с Александром Денисовым на канале "Футбол 1" рассказал о долгах клуба перед персоналом.

- Нам обещают рассчитаться со всеми долгами. Если говорить правду, то с нами рассчитались за 2016 год. Еще есть долг три месяца за 2017 год и три месяца за 2018 год. Там столько долгов, что мы и сами сбились со счета. Мы верим, что клуб рассчитается, тем более однажды уже выплачивали часть долгов.

Команда заняла свою позицию, мы поговорили между собой. Важно, что руководство должно делать определенные шаги. У нашего тренерского и административного штаба долги за 15 месяцев. Мы решили, что ничего не будем подписывать, пока не выплатят долги всем.