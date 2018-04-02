Американские теннисисты впервые за 33 года победили во всех разрядах «Мастерса» в Майами

Американские теннисисты потешили своих болельщиков на домашнем теннисном турнире в Майами

Американские теннисисты впервые за 33 года победили во всех разрядах «Мастерса» в Майами

Впервые с проведения первого розыгрыша турнира в Майами, т.е. – с 1985 года во всех разрядах "Мастерса", с общим призовым фондом 8 млн долл., победили представители США.

Лучшим среди мужчин стал Джон Иснер, переигравший немца Александра Зверева 2:1 (6-7, 6-4, 6-4), у женщин победила Слоан Стивенс, которая была сильнее латышки с украинскими корнями Елены Остапенко 2:0 (7-6, 6-1), в мужском парном турнире первенствовали братья Брайаны, обыгравшие в финале роSSийский дуэт Карен Хачанов / Андрей Рублёв 2:1 (4-6, 7-6, 10-4), а в женском – Коко Вандевей вместе с австралийкой Эшли Барти переиграли чешскую пару Барбора КрейчиковаКатержина Синякова 2:0 (6-2,6-1).

Таким образом, американцы повторили своё достижение, установленное 33 года назад.


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