Иван Сондей: В поединке со Сталью пришлось потратить немало сил. Футбол
Полузащитник «Олимпика» Иван Сондей высказал свое мнение о вчерашнем поединке донецкой команды с каменской «Сталью» (0:0).
«Игра получилась очень тяжелой, на таком поле было сложно демонстрировать комбинационный футбол. Именно поэтому в воскресенье на первый план вышла силовая борьба.
По сути, игра была до гола. К сожалению, мы не смогли реализовать свои моменты, но и сопернику не позволили забить. В матче со «Сталью» пришлось потратить немало сил, теперь будем восстанавливаться и готовиться к игре с «Черноморцем», где мы просто обязаны брать три очка.
Если сравнивать сегодняшний матч со «Сталью» с игрой в феврале, то тогда мы больше контролировали мяч, это позволял делать газон. Сегодня комбинировать было крайне сложно и нам, и сопернику. По такому полю легче разрушать», - приводит слова футболиста официальный сайт «Олимпика».
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02.04.2018 12:18