В дебютном матче за "ЛА Гэлакси" Ибрагимович отметился шикарным голом

Дубль Златана помог его команде одержать победу 4:3

В дебютном матче за "ЛА Гэлакси" Ибрагимович отметился шикарным голом

В своем дебютном матче за "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, выйдя на замену в игре с "Орландно Сити", отметился дублем. Причем, свой второй гол Златан забил на последней минуте поединка.

В итоге, "ЛА Гэлакси" одержал победу 4:3.

Особенно шикарен был первый гол экс-игрока "Манчестер Юнайтед", благодаря которому хозяева сравняли счет

THE LION IS HUNGRY!!!

Публикация от LA Galaxy (@lagalaxy)

Вот как прокомментировал этот гол экс-нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри: "Это и есть Златан. Он не очень быстрый, но он использует свою технику. Кто-то написал мне сообщение, после чего я посмотрел гол Ибрагимовича. Я подумал: "Да, это просто Златан". Это было потрясающе, но это просто Златан. Мы видели его гол в ворота сборной Англии, другие голы. У него есть эта способность", - цитирует Анри Sky Sports.


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