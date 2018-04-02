В дебютном матче за "ЛА Гэлакси" Ибрагимович отметился шикарным голом

Дубль Златана помог его команде одержать победу 4:3

В своем дебютном матче за "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, выйдя на замену в игре с "Орландно Сити", отметился дублем. Причем, свой второй гол Златан забил на последней минуте поединка.

В итоге, "ЛА Гэлакси" одержал победу 4:3.

Особенно шикарен был первый гол экс-игрока "Манчестер Юнайтед" , благодаря которому хозяева сравняли счет

THE LION IS HUNGRY!!! Публикация от LA Galaxy (@lagalaxy) 31 Мар 2018 в 1:50 PDT

Вот как прокомментировал этот гол экс-нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри: "Это и есть Златан. Он не очень быстрый, но он использует свою технику. Кто-то написал мне сообщение, после чего я посмотрел гол Ибрагимовича. Я подумал: "Да, это просто Златан". Это было потрясающе, но это просто Златан. Мы видели его гол в ворота сборной Англии, другие голы. У него есть эта способность", - цитирует Анри Sky Sports.