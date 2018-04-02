В дебютном матче за "ЛА Гэлакси" Ибрагимович отметился шикарным голом

Вот как прокомментировал этот гол экс-нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри: "Это и есть Златан. Он не очень быстрый, но он использует свою технику. Кто-то написал мне сообщение, после чего я посмотрел гол Ибрагимовича. Я подумал: "Да, это просто Златан". Это было потрясающе, но это просто Златан. Мы видели его гол в ворота сборной Англии, другие голы. У него есть эта способность", - цитирует Анри Sky Sports.
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