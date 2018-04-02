Артем Козлов: Очень рад, что провел свой первый матч в УПЛ. Футбол

Дебютант основной команды «Олимпика» Артем Козлов поделился впечатлениями после своей первой игры в украинской Премьер-лиге. Напомним, что вчера донецкая команда в 25-м туре чемпионата сыграла вничью с каменской «Сталью» (0:0).

«Какие могут быть эмоции после дебюта – только положительные. Жаль только, что не удалось вырвать победу. Очень рад, что провел свой первый матч в главной команде «Олимпика», постараюсь оправдать доверие тренера.

Опытные ребята меня поддерживали. Больше всех подсказывали Темур Парцвания, Заури Махарадзе и Дима Немчанинов. Диму могу назвать своим наставником в команде, он много со мной разговаривает, объясняет, как нужно играть.

Без мандража, конечно, не обошлось, но с первыми удачными действиями волнение ушло. Роман Николаевич говорил, что нужно сыграть спокойно, начать от простого, а дальше все пойдет своим чередом. Просил не бояться открываться под передачу, действовать смелее», - приводит слова футболиста официальный сайт «Олимпика».

Добавим, что после вчерашнего поединка «Олимпик» с 32 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу во второй шестерке УПЛ.