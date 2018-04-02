Джалуиджи Буффон: Противостоять Реалу будет нелегко

Голкипер «Ювентуса» Джалуиджи Буффон - о предстоящем поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Чтобы обыграть «Реал», мы должны показать наши лучшие качества, именно такой будет задача у нашего тренера. Не стоит забывать, что «Реал» – более успешная команда, чем «Ювентус». Это не я говорю, а история и статистика.

Выиграть Лигу чемпионов – наша мечта, но осуществить ее будет очень сложно. Мы можем противостоять «Реалу», однако они всегда демонстрируют, что в них есть что-то особенное, что отличает эту команду от остальных. Они – лучший клуб в мире, даже с запасом. Кто-то в этом сомневается? 3 победы в ЛЧ за последние четыре года говорят сами за себя.

Хоть «Реал» и является фаворитом, мы должны быть амбициозны. «Ювентус» тоже умеет выигрывать трофеи, а непобедимых соперников не существует. Наша цель – биться до последних минут.

Прошлогодний финал ЛЧ? Нам легче побеждать оппонентов в двух играх плей-офф, чем в одном 90-минутном поединке. В финале 2017 года мы хорошо играли и не заслуживали разгромного поражения. В тот день удача была не на нашей стороне», – сказал Буффон в интервью испанскому изданию Marca.


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