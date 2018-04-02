Александр Бабич: Даже уступая 1:3, мы не опустили руки. Футбол

В 25-м туре Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» на своем поле уступил «Динамо» - 2:3. Представляем вашему вниманию пресс-конференцию главного тренера приазовской команды Александра Бабича:

- Играя с «Динамо», мы ничего не могли потерять, только приобрести. Приобрести в игровом плане. Вчера на поле были две равные команды, которые не отсиживались в обороне. После матча я поблагодарил ребят. Да, были ошибки, но, в целом, игра удалась. Футбол должен был понравиться зрителям.

Наверное, ничья стала бы закономерным результатом, но в футболе так бывает. На то, что мы заставили «Динамо» отбиваться в конце игры, думаю, все обратили внимание. У нас есть характер! Даже проигрывая 1:3, мы не опустили руки, забили гол и еще были предпосылки для голевых моментов. Мы проделали большую работу и вчерашняя игра не была похожа на осенний матч в Киеве . На поле были две равные команды. Это мое мнение.

- Показалось, что «Мариуполь» не отреагировал на выход Шапаренко, который сделал голевую передачу и забил гол.

- Шапаренко — молодой перспективный парень. Но в голевом моменте была цепь ошибок, мы тактически неправильно перестроились. Я считаю, что вчера не надо разбирать эти моменты. Это мы будем делать на наших тактических занятиях. Но, согласен, с Шапаренко мы где-то не доработали.