Футбол не должен быть политизированным, - Григорий Суркис
Вице-президент УЕФА посетил матч "Мариуполь" - "Динамо"
В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал киевское "Динамо", гости одержали волевую победу 3:2.
На матче присутствовали президент Украины Петр Порошенко, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, который после матча поделился своим мнением о безопасности в Мариуполе.
"Футбол еще раз демонстрирует возможность единения людей вокруг этого самого мирного оружия в мире - футбольного мяча. Эта игра лишний раз это продемонстрировала. На фоне событий, происходящих в нашей стране - трагических событий – гибнут люди, сегодня невозможно играть футбол во многих сильных центрах нашей страны, в частности, в Луганске и Донецке. Очень хотелось бы, чтобы в ближайшее время футбол вернулся на "Донбасс- Арену" и на стадион в Луганске, где играли "Шахтер" и "Заря", - отметил Григорий Суркис.
"Безопасность является главным критерием определения того, где мы играем, какие риски это несет для болельщиков и команд, Поэтому, в свете последних событий этот матч, проходящий при почти полных трибунах - это свидетельство того, что рано или поздно жизнь в стране наладится", - добавил европейский футбольный функционер.
"Еще один важный момент: футбол не должен быть политизированным, а должен выполнять свою гуманитарную миссию - миссию объединения людей, миссию, связанную с оптимизмом, миссию счастья. Чтобы каждый ребенок в любом городе нашей страны мог взять мяч и если не выбрать профессию футболиста, то сделать игру своим хобби и быть занятым, быть здоровым, физически сильным", - подытожил вице-президент УЕФА.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
02.04.2018 12:15
02.04.2018 12:15