Футбол не должен быть политизированным, - Григорий Суркис

Вице-президент УЕФА посетил матч "Мариуполь" - "Динамо"

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал киевское "Динамо", гости одержали волевую победу 3:2.

На матче присутствовали президент Украины Петр Порошенко, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, который после матча поделился своим мнением о безопасности в Мариуполе.

"Футбол еще раз демонстрирует возможность единения людей вокруг этого самого мирного оружия в мире - футбольного мяча. Эта игра лишний раз это продемонстрировала. На фоне событий, происходящих в нашей стране - трагических событий – гибнут люди, сегодня невозможно играть футбол во многих сильных центрах нашей страны, в частности, в Луганске и Донецке. Очень хотелось бы, чтобы в ближайшее время футбол вернулся на "Донбасс- Арену" и на стадион в Луганске, где играли "Шахтер" и "Заря", - отметил Григорий Суркис.

"Безопасность является главным критерием определения того, где мы играем, какие риски это несет для болельщиков и команд, Поэтому, в свете последних событий этот матч, проходящий при почти полных трибунах - это свидетельство того, что рано или поздно жизнь в стране наладится", - добавил европейский футбольный функционер.