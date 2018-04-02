Элина Свитолина сохранила свою позицию в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на четвертой строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации, новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Другая украинка Леся Цуренко поднялась на одну строчку и теперь 40-я. Катерина Козлова потеряла три "пункта" (66), а Катерина Бондаренко - один (76).

Топ-10 рейтинга WTA от 2 апреля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8140 очков,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) - 6790,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5970,
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5630,
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) - 5611,
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 4730,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4625,
8 (8). Винус Уильямс (США) - 4277,
9 (12). Слоан Стивенс (США) - 3938,
10 (9). Петра Квитова (Чехия) - 3271.


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