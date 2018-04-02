"Сталь" - "Олимпик" - 0:0: Сухая мировая. 25 тур (ВИДЕО)  

СТАЛЬ - ОЛИМПИК - 0:0

«Сталь» (Каменское): ПЕНЬКОВ - 6,5. Джонатан - 5,5. Грачев - 6,0. Ощипко - 5,5. Эберт - 6,0. Якимив - 5,5. Месхи - 6,0 (Копытов, 86 - б/о). Климчук - 5,0 (Нуриев, 90 - б/о). Задерака - 6,0. Кузык - 5,5. Мысык - 5,5.

Киев. "Оболонь-Арена". "Сталь" - "Олимпик" - 0:0. В борьбе за мяч Артем КОЗЛОВ (№89) и Глеб ГРАЧЕВ (№15). Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"

«Олимпик» (Донецк): Махарадзе - 6,0. Е. Пасич - 6,5. Парцвания - 5,5. Эмерсон - 6,0. Козлов - 6,0. Вакуленко - 5,0 (Кулинич, 46 - 5,0). Вукович - 5,5. СОНДЕЙ - 6,5. Кисиль - 6,0. Г. Пасич - 5,5 (Балашов, 70 - 6,0). Беленький - 5,0 (Захаркив, 78 - б/о).

Наказания: Грачев, 9. Месхи, 17. Вакуленко, 19. Вукович, 28. Е. Пасич, 45+1. Г. Пасич, 66. Мысык, 90+2 (предупреждения).

Голевые моменты: 2 - 2.

Удары (в створ): 6 (3) - 7 (1).

Угловые: 6 - 5.

Судьи: АРАНОВСКИЙ. Приступа (оба - Киев). Холодинский (Харьковская обл.).

1 апреля. Киев . Стадион «Оболонь-Арена». 12 градусов. 280 зрителей (вмещает 5100).

Виталий ПАСИЧНЫЙ

с «Оболонь-Арены»

Дерби двух нестоличных команд, базирующихся в Киеве , должно было показать в первую очередь уровень амбиций «Олимпика». Команда Романа Санжара еще в первой части сезона набрала столько очков, что вылет ей не грозит - а вот седьмое место можно и потерять, если проигрывать «Звезде» на своем поле. Другое дело, что место это все равно ничего не дает - и именно поэтому такие матчи как со «Сталью» должны дать ответ на вопрос, насколько интересны «Олимпику» матчи второй шестерки.

Даже перерыв на сборные не помешал Николаю Костову выставить против донецкого клуба тот же состав, что в предыдущем туре обыграл «Черноморец». Санжар, напротив, перетряхнул основу: по сравнению с матчем против «Звезды» из него исчезли Дмитрий Немчанинов, Андрей Мищенко, Артем Щедрый и Владимир Доронин. Любопытная деталь: команды не до конца заполнили заявку, заявив в запас по шесть человек.

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Игра началась под диктовку «Олимпика», контролировавшего мяч. Проблема в том, что контроль приводил в основном к дальним ударам, большинство которых были неточными. В одной из ситуаций, правда, Сондей шикарным разрезающим пасом бросил в прорыв Станислава Беленького, но передачу форварда на потенциально опаснейший удар перехватил защитник.

«Сталь» не осталась в долгу: за минуты до перерыва Максим Задерака неожиданно опасно подал с правого фланга - и Заури Махардзе чуть не забросил мяч в собственные ворота. Но чуть, как известно, не считается - в первом тайме счет так и не был открыт.

Во втором тайме «Сталь» была на волосок от гола. После удара Кузыка был отыгран даже вратарь соперника, и браво Евгению Пасичу, что он вынес мяч с линии ворот… Но в целом матч проходил настолько однообразно, что режиссер трансляции за десяток минут до конца был вынужден баловаться крупными планами табло. Температура, время - извещающие обо всем этом цифры на табло смотрелись зрелищнее, чем происходившее на поле.

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Момент первой замены «Стали» лучше всего доказывает - происходившее Костова в общем устраивало. Пусть его команда и выиграла два предыдущих матча, тренер явно не планировал гнаться за журавлем в небе (интересно, кто фигурирует в болгарском варианте этой пословицы?) и еще до стартового свистка был согласен на нулевую ничью. Отсюда вывод: какую бы классную комбинационную игру он своим командам не ставил, тренером-романтиком его назвать нельзя. Видимо, ставить игру низом у Костова просто получается лучше...

Замены неплохо свидетельствуют и о намерениях Санжара. Уже в перерыве, играя вничью на пусть и формальном, но выезде, тренер пошел на первое изменение в составе, а до восьмидесятой минуты использовал все замены. Вывод: тренер «Олимпика» амбициозен, итоговое седьмое место ему нужно хотя бы для самого себя. Правда, именно эта поспешность в заменах, вероятно, и сыграла решающую роль: уже после третьей замены Сондей получил травму и доигрывал поединок, буквально хромая.

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При этом «Сталь» могла перехитрить саму себя, а «Олимпик» - даже в меньшинстве вырвать победу. После ужасной ошибки двух защитников, понадеявшихся друг на друга, Виталий Балашов прорвался по флангу, сместился в центр и... Его удар все же удалось заблокировать, но протолкни вингер мяч дальше, это был бы гол.

Тем не менее, матч все же закончился нулевой ничьей. «Олимпик» сохраняет пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя, «Сталь» отрывается от «Черноморца» еще чуть дальше. Но вообще, приходится констатировать, что деление УПЛ на две части до предела увеличило осторожность и результативность в нижней шестерке. Если «вверху» есть игроки и клубы топ-уровня, которые на голом классе способны немало создать и забить, то в боях за места с седьмого по двенадцатое боязнь ошибиться и проиграть перевешивает все остальное…