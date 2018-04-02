Гвардиола: Нам очень тяжело играть с Ливерпулем из-за их стиля

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне встреч с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов поделился мнением о сильных сторонах будущего соперника «горожан».

«В «Ливерпуле» есть не только Салах, Мане и Фирмино, хотя их практически невозможно остановить. Они потрясающие игроки.

Нам очень тяжело играть с «Ливерпулем» из-за их стиля, и мы знаем это. Они играют очень быстро и качественно, но это четвертьфинал Лиги чемпионов, так что было бы глупо ожидать лёгкой прогулки на этой стадии. Если у нас всё получится – мы в полуфинале. Если нет – поздравления «Ливерпулю», и мы вернёмся сильнее в следующем сезоне, но мы намерены попытаться.

Какой результат был бы хорошим для нас? 6:0 – было бы отлично! Конечно, такого не будет. Забивать голы в гостевых матчах важно, и мы постараемся это сделать, но нельзя забывать, что помимо трёх нападающих атаку «Ливерпуля» поддерживает Окслейд-Чемберлен, а в обороне играет ван Дейк – у них великолепная команда», — приводит слова испанца Liverpool Echo.


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