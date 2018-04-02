Вице-президент Мариуполя: Это похоже на заказную акцию. Футбол

Матч "Мариуполь" - "Динамо" (2:3) все же не обошелся без скандала. Во втором тайме фанаты киевлян практически в полном составе покинули гостевой сектор и устроили стычку с правоохранителями. Нескольких фанатов задержали, но уже отпустили.

- Да, были небольшие происшествия на секторе приезжих болельщиков. Нам кажется, что они носили спланированный характер. Это очень похоже на заказную акцию. Мы разбираемся в этой ситуации. Хочу поблагодарить силовиков, которые не позволили этому перейти в массовые беспорядки, - сказал вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

- На что была направлена провокация?
- Показать, что футбол в Мариуполе опасен. Помните, около года назад некоторые силы начали педалировать эту тему? Мы с этими месседжами не согласны. Все сделаем для того, что они не были реализованы в жизнь. Все у нас будет хорошо, да и сейчас было хорошо. Посмотрите, какой чудесный праздник, отличный футбол - зрители были довольны. Футбольный день в Мариуполе удался!


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