Цыганков: Для Динамо это был принципиальный матч. Футбол

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями от победного для команды матча с «Мариуполем» (3:2).

- Для нас это был принципиальный матч, ведь накануне столько неприятного было сказано в адрес «Динамо» за пределами футбольного поля. Так что, считаю, сегодня мы были просто обязаны выигрывать. Поздравляю команду и наших болельщиков с этой победой.

- Особые напутствия перед игрой от тренера и президента звучали?
- Да, но на самом деле здесь не нужно было ничего говорить – все всё прекрасно понимали.

- Чувствовали ли дополнительную ответственность, когда к вам перешла капитанская повязка?
- Я уже говорил, что для меня это большая честь и ответственность быть капитаном «Динамо» Киев. Сегодня нужно было показывать свои лидерские качества всей команде, а не только мне. Во втором тайме мы прибавили и, считаю, заслужено победили.

- А что не удавалось до перерыва?
- Наверное, не проснулись. Нужно было агрессивнее начинать. А так, опасные моменты и голы начали получаться только после перерыва. После сборной всегда тяжело перестраиваться, но главное, что сегодня мы все-таки завоевали три очка.

- Ожидали такого красивого гола от Шапаренко?
- Наверное, такого никто не ожидал, в том числе, и он сам. Но я поздравляю Николая с дебютным мячом за «Динамо» в официальных матчах. Надеюсь, это не последний его мяч.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо Киев"


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